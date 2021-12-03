США выпустили первый образец модернизированной атомной бомбы

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

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Уточняется, что образец был произведен 23 ноября.

Модернизированный боезаряд придет на смену трем модификациям B61-3, B61-4 и B61-7 боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Как отметили в управлении, в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится по меньшей мере на 20 лет. Полномасштабное серийное производство планируют начать в мае 2022 года, а завершение производства всех необходимых ядерных боезарядов придется на 2026 финансовый год.

Новая атомная бомба будет отличаться также отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, которая увеличивает точность применения.

В конце ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВВС США отработали возможный ядерный удар по территории России. По его словам, десять стратегических бомбардировщиков отработали применение ядерного оружия с двух направлений.