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30 минут назад

США выпустили первый образец модернизированной атомной бомбы

США выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

США выпустили первый образец модернизированной атомной бомбы
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что образец был произведен 23 ноября.

Модернизированный боезаряд придет на смену трем модификациям B61-3, B61-4 и B61-7 боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Как отметили в управлении, в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится по меньшей мере на 20 лет. Полномасштабное серийное производство планируют начать в мае 2022 года, а завершение производства всех необходимых ядерных боезарядов придется на 2026 финансовый год.

Новая атомная бомба будет отличаться также отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, которая увеличивает точность применения.

В конце ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВВС США отработали возможный ядерный удар по территории России. По его словам, десять стратегических бомбардировщиков отработали применение ядерного оружия с двух направлений.

6 октября издание The Drive сообщило об испытаниях ядерной бомбы B61-12 в США. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning сбросил макет бомбы на полигоне Тонопа в Неваде.

Оружие,Армия,Сергей Шойгу,
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