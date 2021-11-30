Маск предупредил о возможном банкротстве SpaceX

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что сложности с производством ракетных двигателей Raptor могут привести к ее банкротству. Об этом сообщил Маск в письме сотрудникам компании 26 ноября, пишет CNBC.

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Двигатели Raptor предназначены для ракеты Starship. Для орбитальных запусков необходимо 39 двигателей Raptor, что требует резкого увеличения производства. Маск написал, что ситуация с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад.

«Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году Starship не сможет совершать полеты хотя бы раз в две недели», — отметил Маск.

В письме Маск рассказал, что планировал взять отпуск на День благодарения в четверг, 25 ноября, но, осознав масштабы проблемы с Raptor, решил продолжить работу на производственной линии двигателей в пятницу и на выходных.

«Нам нужны силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», — написал Маск.

В середине ноября стало известно, что SpaceX покинули два вице-президента Уилл Хелтсли и Ли Розен, отвечавшие за силовые установки и запуски. Отстранение Хелтсли от работы связано с отсутствием прогресса в разработке Raptor, писало CNBC. В письме Маск сообщил, что после их ухода руководство компании пыталось решить проблемы двигателей, но обнаружило, что они «намного серьезнее», чем предполагалось.