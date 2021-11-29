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Армия России получит новое гиперзвуковое оружие

Российская Газетаиещё 11
57 минут назад

В следующем году Военно-космические силы России поставят на боевое дежурство перспективные образцы вооружений, военной и специальной техники. Получат ВКС и гиперзвуковое вооружение.

Армия России получит новое гиперзвуковое оружие
Фото: Виктор Толочко/РИА НовостиВиктор Толочко/РИА Новости

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин в статье в газете "Красная звезда". Он также отметил, что в 2021 году предприятия оборонно-промышленного комплекса поставят в войска свыше 250 единиц новой техники, из них более 150 единиц авиационной, около 60 образцов вооружения, военной и специальной техники противовоздушной обороны и более 40 образцов техники космических войск.

Речь в первую очередь идет о новейших многоцелевых истребителях Су-57 и Су-35С, боевых вертолетах Ми-28НМ, Ка-52, учебно-тренировочных самолетах ДА-42Т, беспилотниках, перспективных зенитных ракетных системах С-350, С-400, космических аппаратах военного назначения и другой технике.

Оружие,Армия,Гиперзвуковое оружие,
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