Армия России получит новое гиперзвуковое оружие

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин в статье в газете "Красная звезда". Он также отметил, что в 2021 году предприятия оборонно-промышленного комплекса поставят в войска свыше 250 единиц новой техники, из них более 150 единиц авиационной, около 60 образцов вооружения, военной и специальной техники противовоздушной обороны и более 40 образцов техники космических войск.