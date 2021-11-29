Российский самоходный камень-шпион показали на видео

Комплекс скрытого наблюдения оснащен датчиком движения и активируется, когда тот срабатывает. Заряда батарей хватает на 15 часов сбора, обработки и передачи информации оператору, который может находиться в радиусе двух километров, рассказали в академии.
Робот оснащен миниатюрной видеокамерой, гусеничным движителем и способен менять позицию. В качестве возможного его применения военные ученые назвали разведку во время позиционной войны, когда нейтральная полоса находится под неусыпным контролем и простреливается снайперами.
Работа над камнем-шпионом продолжалась три года.