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22 часа назад

Российский самоходный камень-шпион показали на видео

Курсанты и преподаватели военно-воздушной академии в Воронеже показали свою новую разработку, разведывательный робот, замаскированный под камень. Видео испытаний устройства опубликовала "Звезда".
Российский самоходный камень-шпион показали на видео
Фото: РГРГ

Комплекс скрытого наблюдения оснащен датчиком движения и активируется, когда тот срабатывает. Заряда батарей хватает на 15 часов сбора, обработки и передачи информации оператору, который может находиться в радиусе двух километров, рассказали в академии.

Робот оснащен миниатюрной видеокамерой, гусеничным движителем и способен менять позицию. В качестве возможного его применения военные ученые назвали разведку во время позиционной войны, когда нейтральная полоса находится под неусыпным контролем и простреливается снайперами.

Работа над камнем-шпионом продолжалась три года.

Оружие,Технологии,Шпионы,
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