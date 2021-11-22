Стало известно о «застигнутом врасплох» Пентагоне из-за запуска ракет Китая

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Военные Пентагона были «застигнуты врасплох» в июле, когда Китай провел тестовые запуски гиперзвукового оружия, поскольку он применил неизвестные США технологии. Об этом стало известно изданию Financial Times.

По информации источников газеты, в ходе испытаний китайский летательный аппарат сумел развить скорость, по меньшей мере в пять раз превышающую скорость звука, и в это же время произвести запуск. При этом ранее ни одна страна не могла это сделать.

Эксперты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) не могли объяснить, как именно КНР смогла этого добиться. Кроме того, Вашингтон не знает, какой именно снаряд запустил летательный аппарат, но отмечает, что у него не было очевидной цели и позже он просто упал в воду. Испытания проходили над водами Южно-Китайского моря.

Некоторые эксперты Пентагона полагают, что это могла быть ракета класса «воздух — воздух». Кроме того, есть мнение, что конечной целью новой технологии может быть уничтожение систем противоракетной обороны, для того, чтобы они не смогли перехватить гиперзвуковое оружие.

Как отмечают эксперты, такие данные свидетельствуют о том, что Китай продвинулся значительно дальше США и России в области таких разработок.