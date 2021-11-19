В США заметили макеты российских танков

Очевидцы заметили в США макеты российского танка Т-72 и зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Оборудование могут использовать для имитации действий вероятного противника во время учений, сообщает «Российская газета».

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В публикации отмечают, что на снимках изображен макет пусковой установки 5П85С из состава комплекса С-300. Машину на колесном шасси МАЗ-543М разработали в 1983 году. Макет получил пиксельный камуфляж, который используют в Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Издание подчеркивает, что Китай использует комплексы С-300ПМУ1, С-300ПМУ2 и С-400.

Также в колонне заметили макет танка Т-72. Расположение блоков динамической защиты указывает на попытку имитировать танки нескольких модификаций. Макеты танка и ЗРС получили колесное шасси, которое позволяет перевозить макеты.

Ранее в Китае заметили макеты американских истребителей F-35 Lightning II. Четыре макета обнаружили на спутниковых снимках полигона ракетных войск НОАК в Синьцзяне. Самолеты могут использовать в качестве мишеней для баллистических ракет, пишет South China Morning Post.