Блинкен пообещал поставить Украине летальное оружие

США намерены работать с конгрессом, чтобы обеспечить Украине продление военной помощи, в том числе летальными средствами вооружения. Об этом рассказал в ходе беседы в главой МИД Украины госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение, — заявил госсекретарь.

В свою очередь Кулеба заявил, что Украине пригодится любая военная помощь, поскольку страна заинтересована в укреплении оборонительного потенциала. Это разведывательная информация, системы ПВО и тому подобное.