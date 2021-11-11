В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Блинкен пообещал поставить Украине летальное оружие

News.ruиещё 6
57 минут назад

США намерены работать с конгрессом, чтобы обеспечить Украине продление военной помощи, в том числе летальными средствами вооружения. Об этом рассказал в ходе беседы в главой МИД Украины госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

Блинкен пообещал поставить Украине летальное оружие
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.comU.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение, — заявил госсекретарь.

В свою очередь Кулеба заявил, что Украине пригодится любая военная помощь, поскольку страна заинтересована в укреплении оборонительного потенциала. Это разведывательная информация, системы ПВО и тому подобное.

Ранее в Пентагоне отреагировали на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море. В ведомстве заявили, что будут проводить операции, как посчитают нужным.

Оружие,В мире,Армия,Энтони Блинкен,НАТО,МИД,Пентагон,РИА Новости,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители