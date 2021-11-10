Япония раскритиковала решение США по ядерному оружию

Токио выступает против того, чтобы США приняли на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

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По его словам, политика неприменения ядерного оружия первыми лишена смысла, если такой же шаг не предпримут и остальные ядерные державы. Кроме того им необходимо сделать это в проверяемой форме. В настоящее время, утверждает Мацуно, возможности для подобной проверки отсутствуют.

Генеральный секретарь при этом не ответил на вопрос о том, передала ли Япония свой протест Вашингтону.

Газета Yomiuri сообщила, что такого же мнения о политике неприменения ядерного оружия первыми, которую собираются принять США, придерживаются Франция и Великобритания. Они уже проинформировали об этом США. Как пишет издание, отказ от применения ядерного оружия первыми был бы «неверным сигналом» и привел бы к снижению эффективности ядерного сдерживания.