В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Нож российского спецназа рассек летящую пулю

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад

Нож универсальный боевой (НУБ) «Игла» рассек летящую пистолетную пулю. Возможности ножей российского спецназа показали на видео в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Нож российского спецназа рассек летящую пулю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нож «Игла» разработали в Казани для боевых пловцов Военно-морского флота России. НУБ предназначен для ведения боя под водой и выполнения дополнительных задач. Нож получил линейку и режущую кромку. Это позволяет пловцам оперативно разрезать рыболовные сети в случае запутывания.

На испытаниях нож подвергают влиянию низкой и высокой температуры. Также «Иглу» проверяют на сопротивление изгибу с помощью подвешивания груза. В программе «Военная приемка» нож, который зажали в тисках, выдержал нагрузку в 225 килограммов.

Тестирование завершили выстрелом из пистолета Стечкина в клинок. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения «ЦНИИточмаш» в «Иглу» выстрелили с расстояния десять метров. Боевой нож разрезал пистолетную пулю на две части.

Ранее стало известно о новой технологии изготовления ножей из дерева. Извлечение гемицеллюлозы и лигнина позволило сделать древесину в 23 раза прочнее. Деревянный нож также можно затачивать, сообщает EurekAlert.

Оружие,Армия,ВМФ России,ЦНИИТОЧМАШ,ТК "Звезда",
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители