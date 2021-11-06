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Глава Генштаба Украины рассказал о новом применении беспилотников Bayraktar

News.ruиещё 1
36 минут назад

Массовое применение Украиной приобретённых у Турции ударных беспилотников Bayraktar не планируется. В воздух они будут подниматься только в случае угрозы, заявил начальник Генерального штаба Украины Сергей Шаптала в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

На Украине назвали условие использования Bayraktar
Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look PressNina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовое использование мы, будем говорить, не то чтобы не рассматриваем... Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным, Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования, — пояснил офицер.

Впервые Украина применила Bayraktar в Донбассе, когда беспилотник управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.

Ранее стало известно, что украинская армия продолжит увеличивать объём закупок ударных беспилотников Bayraktar, заявил Сергей Шаптала. Киев ещё в 2019 году закупил и протестировал Bayraktar, которые планировалось оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Оружие,Армия,Сергей Шаптала,
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