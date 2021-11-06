На Украине назвали условие использования Bayraktar

Массовое применение Украиной приобретённых у Турции ударных беспилотников Bayraktar не планируется. В воздух они будут подниматься только в случае угрозы, заявил начальник Генерального штаба Украины Сергей Шаптала в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Массовое использование мы, будем говорить, не то чтобы не рассматриваем... Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным, Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования, — пояснил офицер.
Впервые Украина применила Bayraktar в Донбассе, когда беспилотник управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.
Ранее стало известно, что украинская армия продолжит увеличивать объём закупок ударных беспилотников Bayraktar, заявил Сергей Шаптала. Киев ещё в 2019 году закупил и протестировал Bayraktar, которые планировалось оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.