На Украине назвали условие использования Bayraktar

Массовое применение Украиной приобретённых у Турции ударных беспилотников Bayraktar не планируется. В воздух они будут подниматься только в случае угрозы, заявил начальник Генерального штаба Украины Сергей Шаптала в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Массовое использование мы, будем говорить, не то чтобы не рассматриваем... Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным, Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования, — пояснил офицер.