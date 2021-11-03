Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца

Китай провел успешные сухопутные испытания электромагнитных катапульт для нового авианосца Type 003. 320-метровый корабль строится в Шанхае. Катапульты установят и на перспективный УДК

Фото: РГ РГ

Рендеры нового китайского авианосца Type 003A. Фото: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/FeNmAyZJVX— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 3, 2021 Китайские военные блоги сообщили об успешных наземных испытаниях электромагнитных катапульт, созданных для третьего авианосца КНР.

Испытания провел 701-й НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации. Авианосец Type 003А строится на верфи в Шанхае. Летом 2020 года 320-метровый корабль внезапно исчез из поля зрения американских спутников, наделав немало шуму. В сетях рассказали что авианосец перевели в закрытый док для установки ряда систем. А недавно появились рендеры готового авианосца с авиакрылом.