Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца

Китай провел успешные сухопутные испытания электромагнитных катапульт для нового авианосца Type 003. 320-метровый корабль строится в Шанхае. Катапульты установят и на перспективный УДК
Испытания провел 701-й НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации. Авианосец Type 003А строится на верфи в Шанхае. Летом 2020 года 320-метровый корабль внезапно исчез из поля зрения американских спутников, наделав немало шуму. В сетях рассказали что авианосец перевели в закрытый док для установки ряда систем. А недавно появились рендеры готового авианосца с авиакрылом.
Электромагнитными катапультами планируется оснастить не только авианосец, но и перспективный десантный корабль проекта 076. Ему устройство нужно для запуска тяжелых палубных дронов GJ-11 Sharp Sword, пишет Dambiev.