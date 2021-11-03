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Россия указала США на невозможность создать непроницаемую систему ПРО

Елена Прошина
15 минут назад

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, считает, что Вашингтону не удастся создать систему противоракетной обороны (ПРО), которая смогла бы обеспечить США 100% защиту. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате, пишут «Известия».

РФ указала США на невозможность создать непроницаемую систему ПРО
Фото: ТАССТАСС

По его словам, США вряд ли сумеют создать на 100% непроницаемый щит с помощью новой дорогой системы ПРО. В лучшем случае, подчеркнул Рябков, они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений.

Заместитель главы МИД РФ при этом выразил надежду, что нынешняя администрация США в скором времени серьезно подойдет к устранению озабоченностей, которые Россия связывает с их ракетной обороной. Он отметил, что в МИД РФ считают создание глобальной многослойной системы ПРО принципиально неверным решением прошлых администраций Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные коллеги РФ в последнее время размещают элементы глобальной противоракетной обороны неподалеку от границ России. Он заверил, что Москва намерена оперативно реагировать на попытки сломать стратегический паритет страны.

Оружие,Армия,Сергей Рябков,Владимир Путин,Администрация США,МИД,газета "Известия",
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