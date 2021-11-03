РФ указала США на невозможность создать непроницаемую систему ПРО

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, считает, что Вашингтону не удастся создать систему противоракетной обороны (ПРО), которая смогла бы обеспечить США 100% защиту. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате, пишут «Известия».

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По его словам, США вряд ли сумеют создать на 100% непроницаемый щит с помощью новой дорогой системы ПРО. В лучшем случае, подчеркнул Рябков, они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений.

Заместитель главы МИД РФ при этом выразил надежду, что нынешняя администрация США в скором времени серьезно подойдет к устранению озабоченностей, которые Россия связывает с их ракетной обороной. Он отметил, что в МИД РФ считают создание глобальной многослойной системы ПРО принципиально неверным решением прошлых администраций Штатов.