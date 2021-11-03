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В Росатоме создадут снаряд для ловли дронов сетью

News.ru
2 часа назад

Новый боеприпас, который предназначен для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами, создают в России. Работы ведутся учёными федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области), следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

В Росатоме создадут снаряд для ловли дронов сетью
Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look PressIgor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из описания изобретения следует, что снаряд запатентован в конце октября 2021 года. Сейчас изделие собираются изготовить и предварительно испытать специалисты РФЯЦ.

Ожидается, что снаряд будут применять в борьбе с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника. Повышение площади эффективного поражения дронов должно гарантировать новому снаряду более успешное применение, чем у существующих образцов.

Снаряд состоит из корпуса с набором метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы. Эти грузы соединены гибкими связующими режущими элементами. При взрыве недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.

Ранее стало известно, что российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по оборонной тематике. По его словам, на вооружении российской армии в настоящее время находятся более двух тысяч подобных аппаратов. Путин добавил, что эти БПЛА следует совершенствовать, используя самые современные научные и технические достижения.

Оружие,Армия,Владимир Путин,Роспатент,Росатом,
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