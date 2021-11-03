В Росатоме создадут снаряд для ловли дронов сетью

Новый боеприпас, который предназначен для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами, создают в России. Работы ведутся учёными федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области), следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из описания изобретения следует, что снаряд запатентован в конце октября 2021 года. Сейчас изделие собираются изготовить и предварительно испытать специалисты РФЯЦ.

Ожидается, что снаряд будут применять в борьбе с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника. Повышение площади эффективного поражения дронов должно гарантировать новому снаряду более успешное применение, чем у существующих образцов.

Снаряд состоит из корпуса с набором метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы. Эти грузы соединены гибкими связующими режущими элементами. При взрыве недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.