Российские границы защитят дроны-камикадзе

В России разрабатывается технология защиты морских границ от судов-нарушителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Отдельные элементы системы уже прошли испытания. Технология будет состоять из разведывательных беспилотных летательных аппаратов, нескольких типов барражирующих боеприпасов. Согласно планам, дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота.

Отмечается низкая стоимость применения барражирующих боеприпасов, что является главным преимуществом разрабатываемой системы. Беспилотники будут поражать цель управляемой ракетой «воздух — поверхность».

При этом массированное применение дронов даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как за счёт повреждения его элементов наблюдения, управления и комплексов вооружения. Собеседник агентства отметил, что появление подобной системы серьёзно сократит желание западных кораблей нарушать российские морские границы.