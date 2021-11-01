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"Витязь" включили в список самых распространенных пистолетов-пулеметов

Российская Газета
10 часов назад

Американское издание 19FortyFive составило список лучших а мире пистолетов-пулеметов. В статье отметили, что в современном мире они все шире применяются в вооруженных силах.

"Витязь" включили в топ-5 лучших пистолетов-пулеметов
Фото: Михаил Воскресенский / РИА НовостиМихаил Воскресенский / РИА Новости

В топ самых популярных вошел российский пистолет-пулемет "Витязь". Он представляет собой уменьшенную версию автомата Калашникова под патрон пистолетного калибра. Он оснащен складным прикладом с регулируемой щекой. Скорострельность "Витязя" - 700 выстрелов в минуту, максимальная дальность - 200 метров. Имеет планку Пикатинни для удобной установки оптики, фонарей, лазеров и другого оборудования.

В пятерку также вошли бельгийский FN P90, американский Mk.18 Mod 0 и два немецких пистолета-пулемета - Heckler & Koch MP7 и Heckler & Koch МР5.

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