Соал известен срок госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года, сообщил близкий к Минобороны источник.

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«Государственные испытания «Циркона» начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям», – приводит слова источника ТАСС.

Как пояснил источник, в случае признания пусков успешными будет принято решение о принятии «Циркона» на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.

В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.

Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.