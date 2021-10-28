В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 82.00
Войти в почту

Бомбардировщики США нацелились на российские корабли

Елена Прошина
45 минут назад

Американские бомбардировщики B-1 поднялись в воздух с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде и полетели в сторону Черного моря. Их сопровождали самолеты ВВС Румынии и Польши, а также из контингента канадских ВВС в Румынии. Присутствие B-1 зафиксировали в международном воздушном пространстве над Черным морем. Они отработали нанесение массированного ракетного удара по корабельному соединению Черноморского флотов России.

Бомбардировщики США нацелились на российские корабли
Фото: ReutersReuters

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer способны полностью уничтожить корабли Балтийского и Черноморского флотов России. Об этом в издании Forbes написал журналист Дэвид Экс, сообщает «Газета.ру».

По его словам, два бомбардировщика B-1B Lancer могут выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту. Мощности ракет будет вполне достаточно, чтобы за один раз потопить все корабли противника, уверен журналист. Он считает, что подобная мера избавит США от главной угрозы для американских кораблей в регионе. Именно поэтому, как утверждает Экс, B-1B Lancer теперь будут тайно перевозить противокорабельные ракеты, которые помогут им эффективно сражаться с вражеским ВМС.

В статье уточняется, что ракеты LRASM B-1 имеют большую дальность действия, что позволяет бомбардировщикам США обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Оружие,Армия,НАТО,Газета.Ru,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители