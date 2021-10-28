Бомбардировщики США нацелились на российские корабли

Американские бомбардировщики B-1 поднялись в воздух с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде и полетели в сторону Черного моря. Их сопровождали самолеты ВВС Румынии и Польши, а также из контингента канадских ВВС в Румынии. Присутствие B-1 зафиксировали в международном воздушном пространстве над Черным морем. Они отработали нанесение массированного ракетного удара по корабельному соединению Черноморского флотов России.

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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer способны полностью уничтожить корабли Балтийского и Черноморского флотов России. Об этом в издании Forbes написал журналист Дэвид Экс, сообщает «Газета.ру».

По его словам, два бомбардировщика B-1B Lancer могут выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту. Мощности ракет будет вполне достаточно, чтобы за один раз потопить все корабли противника, уверен журналист. Он считает, что подобная мера избавит США от главной угрозы для американских кораблей в регионе. Именно поэтому, как утверждает Экс, B-1B Lancer теперь будут тайно перевозить противокорабельные ракеты, которые помогут им эффективно сражаться с вражеским ВМС.