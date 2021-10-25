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Назван срок завершения испытаний российской «Арматы»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе назвал срок завершения государственных испытаний российского танка Т-14 на платформе «Армата». По его информации, их планируется завершить в 2022 году.

Назван срок завершения испытаний российской «Арматы»
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал собеседник агентства, в рамках испытаний «последовательно подтверждаются тактико-технические требования» Министерства обороны к новой машине. По его словам, их результаты оцениваются положительно.

Доработанный российский танк Т-14 «Армата» был показан на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Его масса составляет 55 тонн, длина — 10,8 метра, ширина — 3,9 метра, а высота — 3,3 метра.

Ранее директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что в будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Эксперт отметил, что оба танка имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Но вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего», добавил он.

Оружие,Армия,Александр Михайлов,Министерство обороны,РИА Новости,
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