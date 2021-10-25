Назван срок завершения испытаний российской «Арматы»

Источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе назвал срок завершения государственных испытаний российского танка Т-14 на платформе «Армата». По его информации, их планируется завершить в 2022 году.

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Как рассказал собеседник агентства, в рамках испытаний «последовательно подтверждаются тактико-технические требования» Министерства обороны к новой машине. По его словам, их результаты оцениваются положительно.

Доработанный российский танк Т-14 «Армата» был показан на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Его масса составляет 55 тонн, длина — 10,8 метра, ширина — 3,9 метра, а высота — 3,3 метра.