На съемках фильма с Алеком Болдуином погибла женщина

Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик в штате Нью-Мексико. По данным американских СМИ, врачи не смогли помочь 42-летней женщине, работавшей на съемочной площадке в качестве оператора. Она умерла от кровопотери.

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Издание Deadline сообщает, что один из актеров взвел курок во время репетиции, не зная, что в нем были боевые патроны. Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Сам Болдуин, который также является одним из продюсеров фильма, основанного на реальных исторических событиях, не пострадал.

В фильме Болдуин играет Харланда Раста, известного преступника, за голову которого назначена внушительная награда. Он помогает своему внуку выбраться из тюрьмы в Канзасе после того, как 13-летний подросток "осужден за случайное убийство и приговорен к повешению". В погоню за двумя беглецами устремляются легендарный маршал Вуд Хелм и "охотник за головами" Фентон Лэнг по прозвищу "Проповедник".

Днем ранее Болдуин опубликовал в Instagram селфи с подписью: "Снова лично на съемках. Черт возьми, это утомительно".

Представители голливудской звезды и продюсерской компании отказались комментировать произошедшее, сообщает телеканал Fox News.

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