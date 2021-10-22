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Испытание гиперзвукового оружия в США отложили из-за нештатной ситуации

News.ruиещё 17
12 часов назад

В США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия
Фото: News.ruNews.ru

Нештатная ситуация с ракетой-носителем, на которой было размещено гиперзвуковое оружие, послужила причиной для отмены испытаний нового вооружения в США. Ракета не смогла взлететь, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что завершилось неудачей тестирование работоспособности отдельных элементов находящегося в разработке планирующего гиперзвукового боевого блока.

Программы Пентагона по разработке гиперзвукового оружия замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь, — подчеркнули в Reuters.

Министерство обороны США 21 октября объявило о проведении трёх пусков геофизических ракет. Тесты позволили успешно испытать технологии, необходимые для создания гиперзвукового оружия. Они являются промежуточным этапом между наземными испытаниями и полноценными лётными испытаниями систем гиперзвуковых вооружений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США смоделировали крупномасштабную войну с Россией и Китаем с применением гиперзвукового оружия. Об этом заявили американские эксперты в статье, которая была опубликована в британской газете The Telegraph. Аналитики пришли к выводу, что их армия будет безнадёжно разгромлена.

Оружие,Гиперзвуковое оружие,Пентагон,Daily Telegraph,Reuters,
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