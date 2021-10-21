Великобритания впервые захотела продать Украине ракеты

Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже первой в истории партии вооружений, сообщает РИА Новости.

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Речь идет ракетах. В рамках обсуждаемых договоренностей Великобритания может поставить Украине ракеты класса «земля-земля», а также авиационные ракеты. Британское военное ведомство обсуждает и продажу ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских военно-морских сил.

Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования стоимостью около 138 тысяч долларов. Не исключено, что переговоры о поставке вооружения могут быть связаны со строительством российского трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон поставит Киеву ракетное вооружение и два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО