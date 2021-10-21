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Украина может закупить у Великобритании авиационные ракеты

Елена Прошина
19 минут назад

Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже первой в истории партии вооружений, сообщает РИА Новости.

Великобритания впервые захотела продать Украине ракеты
Фото: ТАССТАСС

Речь идет ракетах. В рамках обсуждаемых договоренностей Великобритания может поставить Украине ракеты класса «земля-земля», а также авиационные ракеты. Британское военное ведомство обсуждает и продажу ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских военно-морских сил.

Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования стоимостью около 138 тысяч долларов. Не исключено, что переговоры о поставке вооружения могут быть связаны со строительством российского трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон поставит Киеву ракетное вооружение и два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО

Тем временем, очередной груз международной технической помощи от правительства США прибыл на Украину в ночь на 18 октября. Это уже вторая партия от американских партнёров для Вооруженных сил Украины, полученная Киевом по результатам договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Оружие,Армия,Вадим Пристайко,Владимир Зеленский,Министерство обороны,НАТО,РИА Новости,
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