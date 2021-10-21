В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.89
Войти в почту

Названо причиняющее России «головную боль» оружие США

Lenta.ru
51 минуту назад

США способны только в одном залпе отправить к цели до шести тысяч высокоточных дозвуковых крылатых ракет Tomahawk с обычными и ядерными боевыми частями, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Данное обстоятельство автор назвал причиняющим непроходящую головную боль России.

Названо причиняющее России «головную боль» оружие США
Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty ImagesChristopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images

«Отразить подобное нападение пока не видится реальным», — отмечает автор.

Обозреватель напоминает, что Соединенные Штаты располагают около 70 эсминцами типа Arleigh Burke, вооруженными ракетами Tomahawk. «Они бороздят моря и океаны, постоянно находятся вблизи российских границ, в том числе и в Черном море. Это делает Prompt Global Strike нашей непроходящей головной болью — ударить могут в любой момент», — пишет автор.

Тем не менее Литовкин отмечает, что американские ракеты Tomahawk в Сирии «заходили на цель, что называется, с тыла, облетая российские зенитно-ракетные комплексы», поскольку «в противном случае до цели смогли бы добраться разве что единицы».

Обозреватель допускает, что российская система С-500 «Прометей» может оказаться «еще одним подтверждением технологического прорыва» в возможности предупреждения массированного ракетного удара неядерными средствами. «Масштаб вопроса понятен — возможность массированного ракетного удара неядерными средствами довлеет над нами как дамоклов меч», — пишет автор.

В октябре ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что первый бригадный комплект С-500 «Прометей» поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, несущей боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над Москвой.

Оружие,Армия,Дмитрий Литовкин,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители