В США отправился украинский танк «Оплот»

Танк Т-84 «Оплот» направлен в США, сообщает издание «Военное дело». В 2018 году Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину, но сделали передали технику только сейчас.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Как сообщается, танк был произведен уже давно. До сегодняшнего дня боевую машину активно представляли на международных военных выставках и парадах. Танк, переданный США, выполнен в максимальной комплектации и стоит семь млн долларов.