В США отправился украинский танк «Оплот»

Танк Т-84 «Оплот» направлен в США, сообщает издание «Военное дело». В 2018 году Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину, но сделали передали технику только сейчас.
Как сообщается, танк был произведен уже давно. До сегодняшнего дня боевую машину активно представляли на международных военных выставках и парадах. Танк, переданный США, выполнен в максимальной комплектации и стоит семь млн долларов.
Ранее Пентагон уже покупал на Украине оружие, а именно, танки Т-80УД, истребители Су-27 и радиолокационные станции 36Д6. Вероятно, «Оплот» пригодится США для испытания нового оружия. «Оплот» представляет улучшенную версию советского танка Т-80УД. Основой вооружения является 125-мм гладкоствольная пушка КБА-З, являющаяся копией с небольшими модификациями пушки 2А46 М-1 конструкции 1970 года, которая имеет длину ствола 48 калибров и снабжена автоматом заряжания конвейерного типа. Также у танка есть комбинированная система защиты.