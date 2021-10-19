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В США отправился украинский танк «Оплот»

Моя Москва.онлайн
21 минуту назад

Танк Т-84 «Оплот» направлен в США, сообщает издание «Военное дело». В 2018 году Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину, но сделали передали технику только сейчас.

В США отправился украинский танк «Оплот»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Как сообщается, танк был произведен уже давно. До сегодняшнего дня боевую машину активно представляли на международных военных выставках и парадах. Танк, переданный США, выполнен в максимальной комплектации и стоит семь млн долларов.

Ранее Пентагон уже покупал на Украине оружие, а именно, танки Т-80УД, истребители Су-27 и радиолокационные станции 36Д6. Вероятно, «Оплот» пригодится США для испытания нового оружия. «Оплот» представляет улучшенную версию советского танка Т-80УД. Основой вооружения является 125-мм гладкоствольная пушка КБА-З, являющаяся копией с небольшими модификациями пушки 2А46 М-1 конструкции 1970 года, которая имеет длину ствола 48 калибров и снабжена автоматом заряжания конвейерного типа. Также у танка есть комбинированная система защиты.

Оружие,Армия,Пентагон,
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