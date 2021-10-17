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Китайская ядерная ракета облетела земной шар

Елена Прошина
14 минут назад

Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела Землю, прежде чем поразить свою цель, сообщает News.ru со ссылкой на The Financial Times.

«Как они это сделали?»: США в шоке от ядерной ракеты КНР
Фото: РамблерРамблер

Передовой космический потенциал Пекина застал разведку США врасплох. Как сообщили знакомые с испытанием эксперты, китайские военные запустили гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету через низкоорбитальное пространство.

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», — отметил инсайдер в американской разведке. При этом отмечается, что ракета не достигла цели — не долетела примерно 33 километра. Однако сами испытания говорят, что Китай добился поразительного прогресса в области гиперзвукового оружия и продвинулся намного дальше, чем думали в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, гиперзвуковая ракета производства США на испытаниях достигла скорости, которая в пять раз превосходит скорость звука, заявил Пентагон.

Ракета с двигателем Northrop Grummann принадлежит корпорации Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.

Ракета показала скорость в пять махов, что составляет около 6,2 тысяч км/ч в насыщенной кислородом атмосфере.

Испытания признаны успешными.

Оружие,В мире,Армия,Пентагон,Financial Times,
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