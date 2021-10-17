«Как они это сделали?»: США в шоке от ядерной ракеты КНР

Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела Землю, прежде чем поразить свою цель, сообщает News.ru со ссылкой на The Financial Times.
Передовой космический потенциал Пекина застал разведку США врасплох. Как сообщили знакомые с испытанием эксперты, китайские военные запустили гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету через низкоорбитальное пространство.
«Мы понятия не имеем, как они это сделали», — отметил инсайдер в американской разведке. При этом отмечается, что ракета не достигла цели — не долетела примерно 33 километра. Однако сами испытания говорят, что Китай добился поразительного прогресса в области гиперзвукового оружия и продвинулся намного дальше, чем думали в Вашингтоне.
Как сообщалось ранее, гиперзвуковая ракета производства США на испытаниях достигла скорости, которая в пять раз превосходит скорость звука, заявил Пентагон.
Ракета с двигателем Northrop Grummann принадлежит корпорации Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.
Ракета показала скорость в пять махов, что составляет около 6,2 тысяч км/ч в насыщенной кислородом атмосфере.
Испытания признаны успешными.