«Как они это сделали?»: США в шоке от ядерной ракеты КНР

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», — отметил инсайдер в американской разведке. При этом отмечается, что ракета не достигла цели — не долетела примерно 33 километра. Однако сами испытания говорят, что Китай добился поразительного прогресса в области гиперзвукового оружия и продвинулся намного дальше, чем думали в Вашингтоне.