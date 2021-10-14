В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.11
Войти в почту

В Северной Корее заметили копию израильской ракеты

Lenta.ru
11 часов назад

Копию израильской ракеты Spike NLOS заметили в Северной Корее. Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал снимок нового северокорейского боеприпаса, который похож на израильскую ракету.

В Северной Корее заметили копию израильской ракеты
Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»Telegram-канал «Военный обозреватель»

На снимке изображена ракета неизвестной модели. Боеприпас выполнен по нормальной аэродинамической схеме с полусферическим обтекателем. Как и Spike NLOS, корейская разработка получила X-образные крылья в средней части корпуса и рули в хвостовой части. За обтекателем можно заметить головку самонаведения.

Ракета Spike NLOS (non-line of sight) предназначена для поражения объектов, которые находятся вне пределов прямой видимости. Радиус действия боеприпаса достигает 25 километров.

В сентябре Минобороны Азербайджана опубликовало кадры боевого применения ракет Spike NLOS в Карабахе. Видео демонстрировало изображение с атакующего боеприпаса. В ходе прошлогоднего конфликта в регионе Израиль передал Азербайджану 2700 ракет Spike NLOS.

Ранее начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин рассказал в эфире телеканала «Звезда» о возможностях российского комплекса активной защиты (КАЗ) «Арена-М». По его словам, защитные боеприпасы КАЗ обеспечивают круговую оборону танка от высокоточного оружия.

Оружие,Министерство обороны,ТК "Звезда",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители