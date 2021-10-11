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Military Watch: Российская ракета К-77М может стать самой эффективной в мире

Российская Газета
11 октября 2021

В США опасаются, что ракета класса "воздух-воздух" К-77М, которую разработали специально для российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, может обеспечить ему превосходство в воздушном бою перед западными истребителями.

Российская ракета может стать самой эффективной в мире
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Об этом пишет издание Military Watch. В статье отмечается, что дальность К-77М составляет более чем 190 километров, это не самая большая из разработанных Россией ракет класса "воздух-воздух", но во многих отношениях она является наиболее сложной. Ее дальность находится между китайской PL-15 - 200-300 километров и американской AIM-120D - 160-180 километров, что обеспечивает ей удобное преимущество перед западными истребителями.

Издание отмечает, что современные самолеты уже научились уходить за пределы действия радара, у которого есть ограничение "поля зрения" датчиков авиационных ракет. Но К-77М справляется с этим. Помогает и активная фазированная антенная решетка, расположенная в носовой части. Она обеспечивает ракете высокую точность и лишает вражеский самолет возможности скрыться. И поэтому К-77М может стать самой эффективной ракетой класса "воздух-воздух" в мире.

Military Watch делает вывод, что К-77М в состоянии сыграть ключевую роль в восстановлении ракетного преимущества России, каким оно было в годы холодной войны.

Оружие, Су-57,
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