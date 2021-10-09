В Китае заметили «копию» украинской ракеты

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В Минобороны показали новую сверхлёгкую ракету-носитель «Иркут»

RT на русскомиещё 2
1 час назад

В Минобороны раскрыли технические характеристики новой отечественной сверхлёгкой ракеты-носителя «Иркут».

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Фото: RT на русскомRT на русском

Соответствующая информация приводится РИА Новости со ссылкой на последний номер научного журнала ракетно-космической корпорации «Энергия» «Космическая техника и технологии».

По имеющимся данным, «Иркут» предполагается представить в одноразовом и многоразовом вариантах. Первый будет весить 23,6 т, второй — 25 т. Ракету будут заправлять парой кислород-метан, в разгонном блоке — гептилом с амилом.

«В вопросе разработки отечественных ракет-носителей сверхлёгкого класса можно отметить разрабатываемый специалистами АО «ЦНИИмаш» проект по созданию ракеты-носителя сверхлегкого класса «Иркут», — говорится в публикации.

Ракеты планируется запускать с Плесецка, первый старт назначен на 2024 год.

22 августа сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур.

Оружие,Садоводство,Министерство обороны,ЦНИИМАШ,Иркут,OneWeb,РКК Энергия,РИА Новости,
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