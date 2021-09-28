Право на самооборону: КНДР запустила ракету и дала обещание США

КНДР никогда не собирается нарушать и ставить под угрозу безопасность США, Южной Кореи и прочих соседних стран. Об этом заявил Ким Сон, постоянный представитель Северной Кореи при ООН, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Его слова передают ТАСС.

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Он сообщил, что Северная Корея постоянно сталкивается с угрозой войны. По его словам, КНДР имеет законное право на самооборону, если эта мера поможет сдержать агрессивную войну и защитить население Северной Кореи от внешней угрозы. Сон пояснил, что у Пхеньяна нет надежд на то, что США откажутся от враждебной политики по отношению к КНДР. Однако в том случае, если США отбросит враждебность и двойные стандарты, Пхеньян «охотно пойдет навстречу», пообещал он.

Для завершения «корейской войны» Ким Сон назвал необходимым прекращение размещения Соединенными Штатам стратегического оружия в Южной Корее. Он также обвинил Вашингтон и Сеул в попытках нарушить баланс сил на Корейском полуострове посредством разработки и размещения в Южной Корее новых вооружений.