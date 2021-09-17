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СМИ: Северная Корея расширяет производство оружейного урана

Газета.Ru
25 минут назад

КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.

Северная Корея увеличит производство оружейного урана
Фото: Denis Balibouse/ReutersDenis Balibouse/Reuters

"Размер новой [производственная] площадки равняется примерно 1000 кв. м, там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг. Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%", - сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.

Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее.

В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.

Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.

Ранее в КНДР провели испытательный пуск ракеты с поезда рано утром в среду, 15 сентября, испытание было снято на видео.

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