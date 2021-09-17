Северная Корея увеличит производство оружейного урана

КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.

Фото: Denis Balibouse/Reuters Denis Balibouse/Reuters

"Размер новой [производственная] площадки равняется примерно 1000 кв. м, там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг. Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%", - сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.

Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее.

В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.

Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.