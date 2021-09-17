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Россия испытала новую противоракету системы ПРО

Lenta.ruиещё 5
16 минут назад

Воздушно-космические силы (ВКС) России испытали новую противоракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения ПРО ВКС генерала-майора Сергея Грабчука, новая противоракета после ряда испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики». «Боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — сказал он.

В апреле американское издание 19FortyFive утверждало, что Россия испытывает противоракету системы ПРО, способную убивать американские ракеты. Согласно публикации, в США обеспокоены не только способностью Москвы уничтожать своими противоракетами вражеские ракеты, но и использовать их для ликвидации спутников противника.

26 апреля Россия успешно испытала противоракету системы ПРО. Тесты состоялись на полигоне Сары-Шаган.

Оружие,Армия,Россия,
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