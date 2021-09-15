США захотели разместить на Украине «Железный купол»

Израильская тактическая система противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») может быть размещена на Украине, пишет Politico.

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Издание отмечает, что поправка к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год указывает администрации президента США Джона Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. В публикации, ссылаясь на источники в Палате представителей, утверждается, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде Iron Dome.

Politico допускает, что получение Киевом системы Iron Dome вызовет рост напряженности в отношениях Украины и США с Россией.

«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими реактивными системами залпового огня», — полагает американский военный эксперт Майкл Кофман.

Тем не менее, согласно специалисту, Iron Dome «может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр» на востоке Украины».