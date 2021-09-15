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В США допустили размещение «Железного купола» на Украине

Lenta.ru
38 минут назад

Израильская тактическая система противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») может быть размещена на Украине, пишет Politico.

США захотели разместить на Украине «Железный купол»
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что поправка к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год указывает администрации президента США Джона Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. В публикации, ссылаясь на источники в Палате представителей, утверждается, что в Вашингтоне приняли к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в новой системе противовоздушной обороны вроде Iron Dome.

Politico допускает, что получение Киевом системы Iron Dome вызовет рост напряженности в отношениях Украины и США с Россией.

«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими реактивными системами залпового огня», — полагает американский военный эксперт Майкл Кофман.

Тем не менее, согласно специалисту, Iron Dome «может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит защищать критически важный объект или командный центр» на востоке Украины».

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В октябре 2019 года американский бригадный генерал Брайан Гибсон заявил, что израильская тактическая система Iron Dome «делает невероятные вещи», однако армия США нуждается в аналогичном собственном мобильном комплексе, который был бы интегрирован в Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — систему управления войсками, обеспечивающую взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны.

Оружие,В мире,Брайан Гибсон,Майкл Кофман,Администрация США,Соединенные Штаты,Украина,
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