В ВС США отреагировали на испытания ракеты в КНДР

Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США прокомментировало сообщения об испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР.
«Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами», — заявили в командовании.
В заявлении говорится также, что развитие военной программы КНДР представляет угрозу для соседних стран и международного сообщества.
Ранее южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что КНДР провела испытание новой крылатой ракеты большой дальности.