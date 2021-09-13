Назван не разгаданный немцами секрет Т-34

Нацистская Германия не смогла повторить советскую технологию литой башни для Т-34.
- Свои танки немцы варили только сваркой. Исходя из этого, углы у брони были прямоугольные и уже к 1943 году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий, - рассказал "Звезде" генеральный директор ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" Алексей Орыщенко.
Литые башни советских танков, по его словам, были крепче и проще в монтаже.
- Литьевая башня - уже готовое изделие, с которого убираются излишки материала и оно ставится на танк. Думаю, немцам не хватило ума дойти до этого. Даже не сомневаюсь, что это так, - заявил Орыщенко.
ЦНИИ "Прометей" - ведущее российское предприятие в области материаловедения, металлургии, сварки и создания неметаллических композитов.