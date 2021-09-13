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Назван не разгаданный немцами секрет Т-34

Российская Газетаиещё 3
19 минут назад

Нацистская Германия не смогла повторить советскую технологию литой башни для Т-34.

Назван не разгаданный немцами секрет Т-34
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Свои танки немцы варили только сваркой. Исходя из этого, углы у брони были прямоугольные и уже к 1943 году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий, - рассказал "Звезде" генеральный директор ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" Алексей Орыщенко.

Литые башни советских танков, по его словам, были крепче и проще в монтаже.

- Литьевая башня - уже готовое изделие, с которого убираются излишки материала и оно ставится на танк. Думаю, немцам не хватило ума дойти до этого. Даже не сомневаюсь, что это так, - заявил Орыщенко.

ЦНИИ "Прометей" - ведущее российское предприятие в области материаловедения, металлургии, сварки и создания неметаллических композитов.

Оружие,Армия,Германия,
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