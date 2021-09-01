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В России спроектировали подлодку-обманку "Суррогат"

Газета.Ru
18 минут назад

В петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" спроектировали подводный робот-беспилотник "Суррогат", имитирующий при помощи акустики подводную лодку для обмана противника, сообщает РИА "Новости". "Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для "обмана" авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем. "Рубин" представил концепт-проект роботизированного комплекса "Суррогат" для проведения учений", - рассказал представитель "Рубина".

В России спроектировали подлодку-обманку "Суррогат"
Фото: ЦКБ «Рубин»ЦКБ «Рубин»

По его словам, этот крупный имитатор субмарины, оснащенный литий-ионной батареей, который способен работать до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование подлодки, в том числе на больших скоростях хода. Уточняется, что ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть субмарин в составе Военно-морского флота России была спроектирована этим конструкторским бюро, в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка".

Ранее в рамках форума "Армия - 2021" был представлен проект подводного беспилотника АНПА-М для Военно-морского флота России.

Оружие,Армия,ЦКБ "Рубин",РИА Новости,Россия,
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