В России спроектировали подлодку-обманку "Суррогат"

В петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" спроектировали подводный робот-беспилотник "Суррогат", имитирующий при помощи акустики подводную лодку для обмана противника, сообщает РИА "Новости". "Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для "обмана" авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем. "Рубин" представил концепт-проект роботизированного комплекса "Суррогат" для проведения учений", - рассказал представитель "Рубина".

По его словам, этот крупный имитатор субмарины, оснащенный литий-ионной батареей, который способен работать до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование подлодки, в том числе на больших скоростях хода. Уточняется, что ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть субмарин в составе Военно-морского флота России была спроектирована этим конструкторским бюро, в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка".