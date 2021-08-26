Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы"

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж" модернизируют до уровня новейшей станции "Яхрома". Данная РЛС строится в Крыму.

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Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил генеральный директор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко, пишет РИА Новости. Он отметил, что при модернизации применят все новые достижения, которые используют при строительстве "Яхромы".

Гендиректор Юрий Аношко отметил, что радиолокационные станции "Яхрома" будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью. Для их возведения применяют технологию автоматизированной системы цифрового двойника. Именно она позволяет отслеживать состояние РЛС. А еще "Яхроме" потребуется боевой расчет в меньшем количестве, чем, например, "Воронежу".