В США прошли испытания обновленных ракет для комплекса Patriot

"В ходе испытаний ракета PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету, тем самым подтвердив штатную работу обновленного программного обеспечения и компонентов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте компании. Начало серийного производства этого вооружения с улучшенными характеристиками запланировано на следующий год.