Российская авиация получит новую гиперзвуковую ракету

Российские специалисты разрабатывают гиперзвуковую ракету большой дальности для самолётов стратегической авиации.

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Об этом сообщается в статье начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого, опубликованной в августовском номере журнала «Военная мысль».

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Перспективный боеприпас получил обозначение Х-95. О его создании говорилось в контексте общих рассуждений о направлениях модернизации вооружений для обеспечения достаточного «количественно-качественного боевого состава ударной и истребительной авиации», а также применения «эффективных способов их действий, позволяющих упреждать противника в ходе вооружённой борьбы».

«В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы ВВСТ, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; ВТО воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95; БПЛА различных классов; радиолокационные станции загоризонтного обнаружения; зенитные ракетные системы (комплексы) и др.», — говорится в статье Зарудницкого.

Ранее в публичном пространстве не появлялась информация о проекте Х-95. По сведениям источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе РФ, новая ракета разрабатывается для применения в составе арсенала модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, усовершенствованного «стратега» Ту-160М «Белый лебедь» и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

В настоящее время единственной гиперзвуковой ракетой воздушного базирования является так называемый «Кинжал» (комплекс 9-А-7660). Данный боеприпас был разработан на основе сухопутной ракеты 9М723-1Ф оперативно-тактического комплекса (ОТРК) 9К720 «Искандер-М».

«Кинжал» — аэробаллистическая ракета, способная на отдельных участках развивать скорость более 10 Махов (гиперзвук начинается от 5 чисел Маха). Максимальная дальность 9-А-7660 составляет 2 тысячи км. Ракета предназначена для поражения крупных морских и наземных целей.

Появление такой ракеты стало большим достижением российской оборонки. Вместе с тем у этого оружия есть ряд недостатков. «Кинжалом» по-прежнему оснащается только один самолёт — специальная модификация истребителя-перехватчика под обозначением МиГ-31К.

На фотографиях этого самолёта отчётливо виднеется отсутствие иных узлов крепления, то есть МиГ-31К не может нести другое ударное вооружение, что делает его потенциально уязвимым, прежде всего, для истребительной авиации противника.

Судя по всему, конструкторы пожертвовали ракетами «воздух-воздух», чтобы не мешать МиГ-31К разгоняться для осуществления пуска ракеты. Дело в том, что 9-А-7660 не оснащается гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД) и потому не может «самостоятельно» набирать скорость более 5 Махов. В этом заключается второй недостаток ракеты, номинально относящейся к классу гиперзвуковых вооружений.

По информации отдельных СМИ, «Кинжал» испытывался на самолётах стратегической авиации, но о результатах применения 9-А-7660 ничего не сообщается. В связи с этим уместно предположить, что экипажи Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 столкнулись с рядом серьёзных трудностей.

Сегодня эту баллистическую ракету либо дорабатывают под стратегическую авиацию, либо попросту решили не использовать на такого рода боевых платформах. С большой вероятностью «Кинжал», не оснащённый к тому же ГПВРД, не является технологической основой Х-95.

Видимо, искать научно-технические «корни» Х-95 имеет смысл в сверхдальней крылатой ракете «воздух — земля» X-101/Х-102 разработки машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (подмосковная Дубна). X-101 — индекс боеприпаса в неядерном исполнении, Х-102 — в специальном.

Официальных данных о тактико-технических характеристиках этой ракеты практически нет. Согласно общепринятой информации, длина изделия составляет 7,45-7,6 метра, масса — 2,2-2,4 тонны, диаметр корпуса — 0,75 метра, масса боевой части — около 400 кг, круговое вероятное отклонение (КВО) — менее 10-20 метров.

В СМИ идут споры о дальности X-101/Х-102. Максимальная величина, которая называется, составляет 5000-5500 километров. При этом радиолокационная станция носителя «сопровождает» ракету только на начальном этапе полёта. X-101/Х-102 позволяет ВКС России поражать с безопасных расстояний авианосные группировки и стратегически важные объекты сухопутной инфраструктуры неприятеля.

Большую часть пути ракета летит на высоте несколько десятков метров. Если полёт осуществляется над землёй, то она может маневрировать, анализируя рельеф окружающей местности. Боевой дебют Х-101/Х-102 состоялся 17 ноября 2015 года в Сирии. Её применение в условиях арабской республики было избыточным и носило преимущественно демонстративный характер.

Условным недостатком Х-101/Х-102 является дозвуковая скорость. В российских источниках говорится, что она оснащена малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем (ТРДД) с тягой порядка 360 килограммов. Силовой агрегат выдвигается из нижней части фюзеляжа сразу после сбрасывания с самолёта.

Предельная продолжительность полёта Х-101/Х-102 — 8-9 часов, скорость — 970 км/ч. В западных СМИ сообщается о существовании модификации Х-101/Х-102 с винтовым турбовентиляторным двигателем.

Если учитывать имеющиеся сведения о детище «Радуги», то высокотехнологичный противник имеет немало шансов избежать поражения, перехватив российскую сверхдальнюю ракету. Х-101/Х-102, скорее всего, не остаётся незамеченной современными радарами. А долгая продолжительность полёта (если пуск произошёл с большой дистанции до цели) позволяет врагу своевременно выбрать оптимальный способ ликвидации. Гипотетически отечественный боеприпас с неядерным оснащением можно сбить даже с помощью пушки истребителя.

Разумно предположить, что военные и конструкторы давно работают над повышением скоростных качеств Х-101/Х-102. Также не секрет, что в России, как в США и Китае, разрабатывают и проводят испытания ГПВРД. Только с появлением данной силовой установки удастся совершить настоящий рывок в развитии класса гиперзвуковых вооружений.

Грядущее принятие на вооружение ВМФ гиперзвуковой морской ракеты «Циркон» говорит о том, что наша страна обладает технологиями изготовления работоспособного гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Видимо, один из его вариантов как раз будет монтироваться на Х-95.