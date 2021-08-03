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Российская БМП-3Ф превзошла по параметрам украинский БТР-4

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
9 часов назад

Поступившая на вооружение морской пехоты Черноморского флота российская БМП-3 по боевым качествам оказалась лучше украинского БТР-4, который используют украинские морпехи. БМП-3Ф значительно выигрывает по параметрам мореходности и не имеет аналогов в мире по огневой мощности, отмечает Defence Express.

Российская БМП-3Ф превзошла по параметрам украинский БТР-4
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Российская машина позволяет десантным кораблям не подходить близко к берегу. Даже при волнении БМП-3Ф может своим ходом дойти до берега, отмечает украинское издание Defence Express.

Вооружение российских машин состоит из двух пушек калибра 100 и 30 мм. Первый комплект БМП-3Ф должна получить на вооружение 810 бригада морской пехоты Черноморского флота России.

На Украине отметили, что их «морская» версия БТР-4 едва ли сможет соответствовать боевым возможностям российской техники.

Ранее Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило боевые машины пехоты БМП-3.

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