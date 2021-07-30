В США российский Су-75 назвали ненастоящим

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не похож на американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, пишет журнал The National Interest.

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ пресс-служба Администрации президента РФ

Согласно американскому изданию, ЛТС существует лишь в виде «макета», потому его нельзя считать настоящим истребителем. Журнал уверяет, что если бы Checkmate напоминал F-35 Lightning II, то он должен был бы использовать «интерфейсы вооружения, в значительной степени зависящие от программного обеспечения».

В публикации Су-75 называется самолетом, которому «предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет действовать в условиях войны».

В The National Interest задаются вопросом о композитных материалах, которые используются в составе ЛТС, а также интересуются условиями, в рамках которых возможна не только серийная сборка, но и систематическое обслуживание Су-75. «Есть ли какая-либо инфраструктура для выполнения этих критически важных функций?» — спрашивает издание.