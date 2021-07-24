На Украине захотели производить Су-27 и МиГ-29

На Украине захотели производить истребители Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на специалистов Государственного научно-исследовательского института (НИИ) авиации страны.

Сообщается, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и Миг-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта отдельных частей планера данных истребителей и замены поврежденных элементов.

В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).

В обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты. Также, по данным издания, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.