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На Украине захотели производить истребители Су-27 и МиГ-29

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

На Украине захотели производить истребители Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на специалистов Государственного научно-исследовательского института (НИИ) авиации страны.

На Украине захотели производить Су-27 и МиГ-29
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и Миг-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта отдельных частей планера данных истребителей и замены поврежденных элементов.

В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).

В обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты. Также, по данным издания, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.

В июне издание Defence Blog сообщало, что крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители F-16 Fighting Falcon. Издание отмечало, что F-16 Fighting Falcon на Украине могут заменить самолеты Су-27 и МиГ-29.

Оружие,Армия,Пентагон,Украина,
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