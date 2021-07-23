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«С-500 — это не шутки!»: американский журнал назвал ЗРК вызовом для НАТО

News.ru
21 минуту назад

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 может стать самой продвинутой системой ПВО в мире, об этом заявил американский информационный портал 19fortyfive.

«С-500 — это не шутки!»: в США рассказали о вызове для НАТО
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По мнению автора статьи, система, которая вскоре может быть запущена в серийное производство, представляет особый вызов НАТО.

С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем его предшественник С-400. Способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для Альянса, — говорится в статье.

Согласно пресс-релизу Минобороны РФ, «зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всём диапазоне высот и скоростей».

Ранее военные провели успешные испытания С-500 на полигоне Капустин Яр. ЗРК выполнила испытательные боевые стрельбы, в ходе которых поразила скоростную баллистическую цель. В ведомстве отметили, что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики и высокая надёжность техники противовоздушной обороны.

Оружие,Армия,Министерство обороны,НАТО,
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