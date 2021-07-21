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Комплексы С-500 прикроют небо Москвы

Газета.Ru
8 часов назад
Новейшие российские зенитно-ракетные системы С-500 "Прометей" в первую очередь поступят на вооружение частей ПВО, которые охраняют воздушное пространство над Москвой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
Комплексы С-500 прикроют небо Москвы
Фото: газета.ругазета.ру
"Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района", - заявил генерал-лейтенант Андрей Демин, командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения.
Первые серийные поставки ЗРС С-500 российской армии начнутся уже в 2021 году, об этом ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов на авиасалоне "МАКС-2021". Ранее Минобороны показало видео испытаний новейшей ЗРС С-500.
Оружие,Армия,Андрей Демин,Юрий Борисов,Министерство обороны,Интерфакс,Москва,
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