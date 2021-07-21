Комплексы С-500 прикроют небо Москвы

"Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района", - заявил генерал-лейтенант Андрей Демин, командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения.