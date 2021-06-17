«Макет с завышенными характеристиками»: сможет ли Киев разработать тяжёлый беспилотник

Украинская частная компания Air Combat Evolution представила на оружейной выставке в Киеве макет тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника. Как утверждает разработчик, дрон будет создан по технологии «стелс», которая позволит ему действовать незаметно для противника. В круг задач БПЛА планируется включить разведку, диверсию и борьбу с вражескими летательными аппаратами. Руководители Air Combat Evolution не скрывают, что реализация проекта направлена в том числе на противодействие России . Впрочем, как полагают эксперты, разработчики явно переоценивают свои возможности и пытаются привлечь инвестиции.

Фото: © Мілітарний / YouTube © Мілітарний / YouTube

На выставке «Оружие и безопасность», которая в эти дни проходит в Киеве, представлен макет тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника ACE One. Сообщается, что над проектом сейчас работают 25 инженеров. Головным разработчиком является частная украинская компания Air Combat Evolution.

Как утверждает главный конструктор и руководитель проекта, бывший глава компании «Антонов» Александр Лось, аппарат якобы не имеет аналогов в мире в своём классе. По его словам, ACE One выполнен на основе стелс-технологий, обеспечивающих малую заметность машины на радиолокационных радарах.

«Мы разработали новый, современный боевой дрон ACE One. Таких беспилотников ни на Украине, ни в мире ещё не было ACE One незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяясь в воздухе. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников», — цитирует Лося агентство Интерфакс-Украина.

Заявленная масса ACE One составляет 7,5 т, длина — 11 м, ширина — 8,5 м, боевая нагрузка — до 1 т, расчётная скорость — 1000 км/ч, максимальная высота полёта — 13,7 км. Отмечается, что дрон сможет применять управляемое оружие для поражения сухопутных и воздушных целей.

«В своём классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение весом до 1 т, ACE One является номером один. Он разработан на основе новейших технологий «стелс». Благодаря этому, а также форме плоского крыла беспилотник фактически невидим для радаров, его сложно вычислить», — утверждает Лось.

Разработка ACE One осуществляется в кооперации с несколькими украинскими организациями. В частности, силовая установка создаётся предприятиями «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» , а за изготовление планера отвечает ООО «Гидробест». Разработчик надеется, что в проект БПЛА удастся привлечь инвестиции Индии, Израиля , стран Северной Америки и Европы.

«Против российских беспилотников»

Как утверждает головной разработчик, ACE One сможет выполнять большое количество задач на театре военных действий: проводить разведку, сбивать другие летательные аппараты, совершать диверсии на территории противника, подавлять вражеские системы противовоздушной обороны, участвовать в штурмовых операциях.

«Нам необходимо иметь систему обороны против российских беспилотников-разведчиков. Быстрый и мощный беспилотник ACE One с системой стелс-технологий является идеальной защитой от вражеских беспилотников. Если у Украины будет несколько роев ACE One на вооружении, это очень повысит всю обороноспособность страны», — сказал журналистам Усов.

ACE / Презентация проекта ACE One в Киеве

Между тем, как заявил источник RT в Минобороны Украины, Air Combat Evolution и другие предприятия оборонной отрасли Украины не могут похвастаться наличием научно-технологического фундамента для создания беспилотника с анонсированными тактико-техническими характеристиками.

«В нынешних условиях армии необходим беспилотник наподобие ACE One, но реальных шансов на реализацию этого проекта мало из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов и инвестиций. Посетителям выставки показали впечатляющий макет. Однако проект беспилотника пока очень сырой. Видимо, разработчики надеются с помощью масштабного пиара привлечь финансирование», — сказал собеседник RT.

Как отмечает источник RT в ВСУ, авиационная отрасль Украины пребывает в полуразрушенном состоянии. Более того, за минувшие 30 лет деградировала система технического образования и подготовки кадров на производстве.

«Компании пытаются что-то создать для усиления военного потенциала страны, но зачастую эти попытки ни к чему не приводят. Армия по-прежнему лишена эффективных БПЛА. Украина находится в ситуации, когда может рассчитывать только на поставку экспортных изделий», — пояснил он.

Источник RT в партии «Слуга народа» также заявил об отсутствии на Украине инжиниринговых центров, способных разработать дрон большой продолжительности полёта, а также вооружение к нему.

«Из презентации этого беспилотника сделали какую-то клоунаду. Всем здравомыслящим людям понятно, что такой проект — фантастика для современной украинской промышленности. Одно дело — реальные разработки в этой области, которые есть в других странах, совсем другое — демонстрация макета с заоблачными характеристиками. Всё это может стать лишь поводом для насмешек», — подчеркнул представитель «Слуги народа».

«Результат будет нулевым»

В настоящее время на вооружении армии и силовых ведомств Украины находятся беспилотники преимущественно лёгкого класса как иностранного, так и собственного производства.

В частности, в подразделениях ВСУ, СБУ , Национальной гвардии и Погранслужбы Украины эксплуатируется линейка украинских разведывательных БПЛА «Аист-100», PD-1 и PD-2, «Фурия», «Валькирия», а также американские дроны RQ-11B Raven.

Радиус действия этих аппаратов ограничивается несколькими десятками километров. Они предназначены для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

ACE / Макет беспилотника ACE One

На линии соприкосновения в Донбассе ВСУ используют малоразмерные ударные дроны, изготовленные на основе широко распространённых на рынке коммерческих квадрокоптеров DJI. Такие БПЛА применяются для сброса на позиции ополчения модифицированных боеприпасов ВОГ-17 или кумулятивных гранат РКГ-3. Правда, боевой радиус переделанного аппарата невелик (3—4 км).

Опрошенные RT эксперты убеждены, что украинские инженеры из Air Combat Evolution переоценивают свой потенциал. По мнению специалистов, создание БПЛА тяжёлого класса — очень сложная инженерная задача, которая под силу только технологически развитым государствам.

Наиболее показательным свидетельством отсутствия у Украины компетенций в сфере БПЛА аналитики назвали покупку Киевом турецких разведывательно-ударных аппаратов Bayraktar TB2 взлётной массой 650 кг. Украинские власти не скрывают, что рассчитывают в перспективе наладить выпуск этих дронов на своей территории.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что ведущие военные державы, включая Россию, лишь недавно получили БПЛА массой около и более тонны.

«Мне кажется, украинские разработчики либо лукавят, либо не очень понимают, что беспилотник, особенно тяжёлого класса, — это не планер на радиоуправлении, который способен сбросить бомбу или ракету. Это сложнейший комплекс, требующий интеграции и синхронной работы массы далеко не всегда имеющихся под рукой технических решений. В любом случае сегодня мы видим только макет и красивую компьютерную графику», — пояснил Михайлов.

Эксперт обратил внимание на необходимость создания Украиной огромного количества новых бортовых систем: радиолокационной станции, средств навигации, связи и управления. Единственный способ решения данной задачи в текущей ситуации Михайлов видит в налаживании тесного сотрудничества с Израилем и западными странами.

«Создать с нуля аппарат с такими большими массогабаритными характеристиками практически невозможно. Без привлечения израильских, американских или европейских инженеров проект (ACE One. — RT) не реализовать. Для этого, помимо политического разрешения со стороны «друзей», Киеву потребуется аккумулировать значительные финансовые средства. Изыскать их будет очень непросто», — рассуждает Михайлов.

Аналогичной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко . По его словам, Киеву придётся пользоваться продуктами интеллектуального труда западных инженеров и закупать множество дорогостоящих иностранных комплектующих.

«Однако я очень сомневаюсь, что с Украиной вступит в кооперацию какой-либо носитель компетенций в области беспилотных систем. Западу неинтересен подобный формат военно-технического сотрудничества с Киевом», — сказал Коротченко.

При этом, как считает эксперт, современная Украина не располагает достаточными внутренними ресурсами, чтобы поставить на крыло дрон тяжёлого класса.