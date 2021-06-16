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Российский изобретатель спроектировал автомат "СКАТ"

Российская Газета
15 часов назад
Изобретатель из Москвы Александр Кузнецов создал проект оружия на новых физических принципах. Разработка получила название - универсальный, безинерционный, автоматический стрелковый комплекс сплошного поражения - автомат "СКАТ".
Российский изобретатель спроектировал автомат "СКАТ"
Фото: © wikipedia.org© wikipedia.org
Новое оружие действует по отличной от других автоматов и пулеметов схеме. Во время выстрела энергия пороховых газов расходуется на ускорение пули на всей длине канала ствола, не считая энергетических потерь, сравнимых с трехлинейной винтовкой Мосина.
Далее, как заявил изобретатель журналу "Армейский стандарт", в действие вступает иной физический принцип, а именно - работа импульса энергии динамического удара пороховых газов. Других подробностей конструктор не раскрывает из-за опасения заимствования его идей. Автор получил четыре патента на изобретение и ряд экспертных заключений.
На данный момент известно: автомат "СКАТ" будет гладкоствольным оружием 12-го калибра с диаметром ствола 18,2-мм. В перечне возможных боеприпасов: термобарические, объёмно-детонирующего и гравитационного действия, шрапнель и даже противопехотная пуля-мина. Эффективный огонь будет вестись на дистанции до 500 метров.
Инновационный автомат "СКАТ" пока существует только на бумаге, так как разработка, изготовление и модернизация оружия и боеприпасов частными лицами без соответствующих лицензий считается в России уголовно наказуемым деянием.
Оружие,Наука и техника,Александр Кузнецов,Москва,
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