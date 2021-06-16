Генсек НАТО обратился к РФ с призывом об оружии

«Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
«Нам необходимо также на каком-то этапе начать рассматривать вопрос о том, как осуществлять контроль над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем», – убежден генсек Североатлантического альянса. «Это, – отметил Столтенберг, – открывает новую главу, новое измерение в том, какие шаги мы делаем в сфере контроля над вооружениями».
«Мы надеемся, что возможно добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями. Мы приветствуем решение США и России продлить Новый ДСНВ. Но это только первый шаг. Конечно, есть необходимость предпринять подлинные усилия, чтобы заняться всеми иными аспектами контроля над вооружениями и другими измерениями контроля над вооружениями», – сказал Столтенберг. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.