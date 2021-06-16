Генсек НАТО обратился к РФ с призывом об оружии

«Предстоит проделать еще много работы. Но, когда видишь фундаментальные изменения в технологиях, применяемых в военной области, то понимаешь, что нужно заниматься вопросом о том, как сформировать значимые соглашения в сфере контроля над вооружениями, ориентированные на такие новые оружейные системы», – считает генсек НАТО. «На каком-то этапе, – подчеркнул он, – мы должны гарантировать, что Китай является стороной эффективных глобальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями».