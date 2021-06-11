В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России предложили ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Об этом сообщает RT.
В России предложили ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В своем обращении Курдесов обратил внимание на то, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж можно приобрести без получения лицензии.
Кроме того, пневматические пистолеты, винтовки, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж сейчас можно заказать в интернете с доставкой на дом. По словам общественного деятеля, такой способ торговли не всегда гарантирует, что покупателями пневматических изделий окажутся совершеннолетние лица.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России», — говорится в письме.
Курдесов отметил, что эти виды оружия считаются маломощными, но многие из них снаряжены для стрельбы металлическими шариками, а первоначальная скорость стрельбы может составить 120 м/с. То есть этими пистолетами можно нанести значительный ущерб здоровью человека.
Ранее Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием.
Оружие,Дмитрий Курдесов,Владимир Колокольцев,Госдума,МВД,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители