В США назвали самую непредсказуемую подлодку России

Издание пишет, что на первый взгляд «Ясени» могут показаться менее опасными, чем «Бореи», другие российские атомные подводные лодки, поскольку получают тактические крылатые ракеты, а не стратегические баллистические, однако это не так, поскольку вторые, в отличие от первых, менее предсказуемы для противника.