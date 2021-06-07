В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Новая украинская БМП-У оказалась похожа на китайскую ZBD-04A

Российская Газетаиещё 1
23 часа назад
Разработкой новой украинской БМП-У в харьковском конструкторском бюро занимаются с 2018 года. Когда будет изготовлен первый опытный образец - неизвестно, однако, чтобы как-то отчитаться о проделанной работе, создатели боевой машины решили обнародовать тактико-технические характеристики.
Новая украинская БМП-У оказалась похожа на китайскую ZBD-04A
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Например, сообщается, что масса машины с обычным уровнем защиты составит 25000 кг. В случае установки комплектов дополнительной защиты вес может увеличиться еще на 5000 кг.
Если говорить о размерах, то длина составит 7,6 метра, ширина по бортовым экранам - 3,4 метра, а высота - примерно 2,9 метра.
Экипаж, как и на другой технике аналогичного предназначения, состоит из трех человек, еще восемь пехотинцев разместятся в десантном отделении.
Заявляется мощность двигателя в 734 л.с. Правда, нет подробностей о том, что он из себя представляет. Будет ли это какой-то вариант выпускаемого в Харькове двухтактника или, руководствуясь модной на Украине тенденцией, купят иностранный мотор, неизвестно. Трансмиссия автоматическая, зарубежного происхождения.
Максимальная скорость по шоссе - 70 км / ч. Запас хода по топливу - 600 км.
В качестве вооружения ожидается применение клона российской 30-мм пушки 2А42, одного 7,62-мм пулемета и автоматического гранатомета. Для борьбы с бронированными целями предусмотрена установка управляемого противотанкового ракетного комплекса "Барьер".
Материал, размещенный на "Украинском милитаристском портале", сопровождается фотографиями макета БМП. Российские военные эксперты обратили внимание, что ее корпус сильно напоминает китайскую ZBD-04A. Главное отличие заключается в том, что модуль с вооружением боевой машины пехоты из Поднебесной является обитаемым и эксплуатируется она в армии уже более 15 лет.
Tyg728 / wikimedia.org
Оружие,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители