Новая украинская БМП-У оказалась похожа на китайскую ZBD-04A

Разработкой новой украинской БМП-У в харьковском конструкторском бюро занимаются с 2018 года. Когда будет изготовлен первый опытный образец - неизвестно, однако, чтобы как-то отчитаться о проделанной работе, создатели боевой машины решили обнародовать тактико-технические характеристики.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Макет украинской БМП-У. Фото: https://t.co/1YY2SSWBR7 pic.twitter.com/N5b82ndMTz— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 8, 2021 Например, сообщается, что масса машины с обычным уровнем защиты составит 25000 кг. В случае установки комплектов дополнительной защиты вес может увеличиться еще на 5000 кг.

Если говорить о размерах, то длина составит 7,6 метра, ширина по бортовым экранам - 3,4 метра, а высота - примерно 2,9 метра.

Экипаж, как и на другой технике аналогичного предназначения, состоит из трех человек, еще восемь пехотинцев разместятся в десантном отделении.

Заявляется мощность двигателя в 734 л.с. Правда, нет подробностей о том, что он из себя представляет. Будет ли это какой-то вариант выпускаемого в Харькове двухтактника или, руководствуясь модной на Украине тенденцией, купят иностранный мотор, неизвестно. Трансмиссия автоматическая, зарубежного происхождения.

Максимальная скорость по шоссе - 70 км / ч. Запас хода по топливу - 600 км.

В качестве вооружения ожидается применение клона российской 30-мм пушки 2А42, одного 7,62-мм пулемета и автоматического гранатомета. Для борьбы с бронированными целями предусмотрена установка управляемого противотанкового ракетного комплекса "Барьер".

Материал, размещенный на "Украинском милитаристском портале" , сопровождается фотографиями макета БМП. Российские военные эксперты обратили внимание, что ее корпус сильно напоминает китайскую ZBD-04A . Главное отличие заключается в том, что модуль с вооружением боевой машины пехоты из Поднебесной является обитаемым и эксплуатируется она в армии уже более 15 лет.