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Беспилотник впервые самостоятельно атаковал людей

ИА Regnum
16 минут назад
Боевой дрон впервые атаковал человека, не получая указаний от оператора. Инцидент произошёл в Ливии, пишет 31 мая газета The Independent, ссылаясь на доклад Совбеза ООН.
Беспилотник впервые самостоятельно атаковал людей
Фото: ТАССТАСС
По предварительной информации, беспилотник Kargu-2 произвела турецкая военная компания STM. Он использовался для атаки на военнослужащих. В докладе отмечается, что это первый в истории случай, когда самоуправляемый дрон без приказа человека совершил атаку. Он был запрограммирован на автоматический поиск и уничтожение цели.
Других подробностей относительно инцидента с дроном нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспилотники турецкого производства активно испытывали в военных конфликтах в Ливии, Сирии, а также в боях за Нагорный Карабах. В свою очередь киберкомандование ВС США сообщало, что использует этот опыт при формировании первого батальона поддержки кибервойны.
Оружие,Армия,Война в Сирии ,Совбез ООН,The Independent,ИА REGNUM,Ливия,
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