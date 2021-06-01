Беспилотник впервые самостоятельно атаковал людей

По предварительной информации, беспилотник Kargu-2 произвела турецкая военная компания STM. Он использовался для атаки на военнослужащих. В докладе отмечается, что это первый в истории случай, когда самоуправляемый дрон без приказа человека совершил атаку. Он был запрограммирован на автоматический поиск и уничтожение цели.