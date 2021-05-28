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В США назвали российского «убийцу» американских F-22 и F-35

Lenta.ru
1 час назад
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, рассказывает американский журнал The National Interest.
Российского "Прометея" назвали «убийцей» F-22 и F-35
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В публикации издания данный ЗРК называется «одним из самых прямых и эффективных ответов России» на стелс-самолеты США.
Журнал напоминает, что С-500 «Прометей» имеет ракеты 77Н6, способные перехватывать, в частности, гиперзвуковые цели.
Также данный ЗРК может уничтожать на дальности до 600 километров баллистические ракеты.
Издание утверждает, что С-500 «Прометей» может оказаться эффективным оружием против спутников, находящихся на низкой околоземной орбите.
The National Interest отмечает, что данная ЗРК стала не заменой С-400 «Триумф», а оказалась дополнительным компонентом в эшелонированной сети противовоздушной обороны (ПВО) России.
В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.
Оружие,Армия,Джеффри Харриган,Пентагон,The National Interest,Соединенные Штаты,
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